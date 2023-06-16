Berfu Yenenler eleştirilere cevap verdi Sosyal medyada sürekli eleştirilen Berfu Yenenler, son olarak kendisine gelen yorumlardan yola çıkarak fotoğrafıyla oynadı.

ensonhaber.com

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız'la 2019 yılında hayatını birleştirmişti.

Son dönemde sosyal medyada ürettiği komik içeriklerle dikkat çeken Berfu Yenenler son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekmişti.

Ünlü fenomene göğüsleri, kalçası, beli, ayakları ve saçlarına dair çok fazla olumsuz yorum geldi.

"Memelerinin yerinde nohut mu var?", "Popon nerede?", "Ayakların 55 numara mı?", "Dizlerin iğrenç" yorumlarını gören Berfu Yenenler harekete geçti.

Benden beklenen"

Berfu Yenenler bu olumsuz yorumları ti'ye alarak göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti. O anları paylaşan Eser Yenenler'in karısı, paylaşıma "Benden beklenen" notunu paylaşarak yorumlarla dalga geçti.