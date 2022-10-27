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    Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e gelen mesajı paylaştı

    Esprili paylaşımlarıyla konuşulan Berfu Yenenler, eşine gelen 'hey' mesajını ifşalayarak "Arkadaşım o etap bitti ben kazandım" ifadelerini kullandı.
    • 27.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:30
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    Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e gelen mesajı paylaştı

    Oyuncu Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.

    Espiri anlayışı ve paylaşımları ile takipçilerinin ilgi odağı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde 'evlendikten sonra' temalı bir video yayınlamıştı.

    Bu paylaşımın altına gelen "Evlenmeseydin keşke" yorumuna tepki gösteren Berfu Yenenler, "Gözün mü vardı Eser'de" cümleleriyle konuşulmuştu.

    "O etap bitti ben kazandım"

    Berfu Yenenler, bu kez de eşine gelen mesajları ifşaladı.

    Bir takipçisinin Eser Yenenlere "Hey" içerikli mesajlar göndermesini ti'ye alan Yenenler, "Arkadaşım o etap bitti ben kazandım." notunu düştü.

    İşte o paylaşım...

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler e gelen mesajı paylaştı #1

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler e gelen mesajı paylaştı #2

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler e gelen mesajı paylaştı #3

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler e gelen mesajı paylaştı #4

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler e gelen mesajı paylaştı #5


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