Berfu Yenenler, Eser'in parti evini balyozla bastı

Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in bir dönem çok konuşulan parti eviyle ilgili itirafıyla şaşırttı.

Magazin dünyasının en çok dikakt çeken çiftlerinden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Doğu Demirkol'un programına konuk oldu.

Programda Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası da gündeme geldi. O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver kavga etmişti.

"Günahlarıyla başkasına verdik"

Berfu Yenenler o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi.