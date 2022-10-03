Petrol
87.35
2.60%
Euro
18.1881
0.29%
Dolar
18.5527
0.28%
Altın
991.4
0.32%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
359.939
-0.54%
BTXN Coin
10.85
-4.15%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Berfu Yenenler, Eser'in parti evini balyozla bastı

    Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in bir dönem çok konuşulan parti eviyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berfu Yenenler, Eser'in parti evini balyozla bastı

    Magazin dünyasının en çok dikakt çeken çiftlerinden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Doğu Demirkol'un programına konuk oldu.

    Programda Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası da gündeme geldi. O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver kavga etmişti.

    "Günahlarıyla başkasına verdik"

    Berfu Yenenler o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

    Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi.

    Berfu Yenenler, Eser in parti evini balyozla bastı #1

    Berfu Yenenler, Eser in parti evini balyozla bastı #2


    Ekrem İmamoğlu'ndan Samsun'da siyasi mesajlar
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu'ndan Samsun'da siyasi mesajlar

    ABD’li hemşire, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ni seçti
    Sağlık

    ABD’li hemşire, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ni seçti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir