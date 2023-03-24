Berfu Yenenler estetik iddialarını yalanladı Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, dudak dolgusu yaptırdığı iddiasına cevap verdi.

Haber Merkezi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirip imaj değiştirdi.

Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler'in dudağına dolgu yaptırdığı iddia edildi.

"Yeni dudak yaptırdı"

Berfu Yenenler'in son hali, "Yeni dudak yaptırdı" notuyla paylaşılınca ünlü isim sessiz kalmadı. Yenenler bu paylaşıma "Valla yok ajndndjdk birinde dişli gülüyorum birinde dişsiz, yorumdaki herkese dm foto mu atayım. Ha bu arada canım ister yaparım?" dedi.

"Canım ister kulak yaptırırım"

Berfu Yenenler daha sonra kendi sayfasında da o haberi paylaşıp "Canım ister çene yaptırırım canım ister kulak yaptırırım ne bu güzellik baskısı" diyerek isyan etti.