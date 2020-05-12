Berfu Yenenler: İkinci çocuğu istiyorum

6 ay önce anne olan Berfu Yenenler, bir çocuk daha istediğini söyledi.

2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, kendisinden 11 yaş büyük oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Nisan 2019’da nikah masasına oturmuştu. Haziranda da düğün yapmışlardı.

"BENİM HİÇ KORKUM YOK"

Kasımda oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu, “Evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin zaten! ‘Bu adamla nasıl hayat geçirecebileceğim’ diye düşünürsün. Ama benim hiç korkum yok, çok şükür. İmza atmakla hayatıma bir tombik eklenmiş oldu” diye konuştu.

"ESER PEK İSTEMİYOR"

Anne olmayı da çok sevdiğini belirten Berfu şunları söyledi: “9 ay boyunca hamileliğim süper geçti. Müthişti. Kuzey doğalı 6 ay oldu. İlk dört ay zorlandım. Birbirimizi tanıdık. Şu an ikinci çocuğu istiyorum. Oğlumun bir kardeşi olsun, yalnız büyümesin. Ama Eser bu fikre yüzde 20 oranında sıcak bakıyor şimdilik. Kısmet tabii.”