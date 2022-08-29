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    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in düğün pozuna yorum yağdı

    Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününe katılan Eser-Berfu Yenenler çifti tarzlarıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:25
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    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in düğün pozuna yorum yağdı

    Uzun zamandır birlikte olan Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer'de organize ettikleri düğünle evlendi.

    Yağmur sebebiyle 2 gün ertelenen düğüne Murat Boz, Edis, Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, Selin Şekerci gibi pek çok ünlü isim katıldı. Ünlü çiftin en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de düğün için hazırdı.

    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler in düğün pozuna yorum yağdı #1

    Berfu 2 elbiseyle geldi

    Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, düğün için 2 elbise seçti. Düğün öncesi eşiyle ilk elbisesini giyip poz veren Berfu Yenenler'in pozunda bir detay gözlerden kaçmadı.

    "Eser düğünden önce terledi"

    Berfu Yenenler'e "Düğün başlamadan ter başlamış", "Eser o gömleğin hali ne?", "Eser'in terli gömleği", "Eser duştan çıkıp gömleği giymiş" yorumları yapıldı.

    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler in düğün pozuna yorum yağdı #2

    Eser Yenenler de düğünde daha sonra 2. bir takım giydi ve bu sefer siyahtan yana seçim yaptı.

    Berfu Yenenler ile Eser Yenenler in düğün pozuna yorum yağdı #3


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