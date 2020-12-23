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- Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi
Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi
İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 11:33
- Güncelleme : 23.12.2020 - 11:46
2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ve oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında evlenmişti. Çift, aynı sene ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı.
Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Instagram hesabından bebeğinin ultrason görüntülerini yayınladı.
"AYNI BABASI"
Yenenler, gönderisine "Ah Mete emmi güzel yüzünü gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocacığım (Eser Yenenler) tebrikler. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmüş siz de gördünüz değil mi?" notunu düştü.
Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Berfu Yenenler'in paylaşımına Hazal Kaya, Bengü, Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler "Maşallah" yorumunda bulundu.