Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'a telefon şakası yaptı Berfu Yenenler sosyal medyadan şarkıcı Murat Dalkılıç'a yaptığı şakanın videosunu paylaştı.

ensonhaber.com

Berfu Yenenler, 2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı son video ile gündem oldu.

28 yaşındaki güzel, son olarak Eser Yenenler ile birlikte yakın arkadaşları Murat Dalkılıç'a telefon şakası yaptı.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'a "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye soruyor.

"Murat Dalkılıç kapatılsın"

Dalkılıç ise "Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor" yanıtını veriyor. Berfu Yenenler'in "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" diyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler kısa sürede gündem olurken "Murat Dalkılıç kapatılsın" yorumları havada uçuştu.