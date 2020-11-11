Berfu Yenenler: Mutlu olmadığım bir insanla asla konuşmam

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, hayat felsefesini açıkladı.

2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, Nisan 2019’da evlenmişti. Aynı yılın kasım ayında oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.

"ORTAMDAN HEMEN AYRILIRIM"

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve hamileliğinin 26’ncı haftasına giren Berfu Yenenler, “Hayat felsefeniz ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mutlu olmadığım bir insanla asla konuşmam, keser atarım. Öyle bir ortamdan hemen ayrılırım. Mutsuz olduğum şeyi bir kere söylerim. Daha fazla uğraşmam, vakit kaybetmem ve hiçbir şeyi idare etmem.”