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    Berfu Yenenler: Neydik ne olduk

    Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, ikinci çocuğu Mete'ye hamileyken ve doğum sonrasında eşi ve oğluyla verdiği pozları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 15:08
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    Berfu Yenenler: Neydik ne olduk

    Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

    "ZAMAN NE HIZLI"

    Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan iki çocuk annesi Berfu Yenenler'den yeni paylaşım geldi.

    Yenenler, bu kez oğlu Mete'ye hamileyken verdiği pozun benzerini, Eser Yenenler ile bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da verdi. Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düştü.

    Berfu Yenenler: Neydik ne olduk #1

    Berfu Yenenler: Neydik ne olduk #2

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