Berfu Yenenler oğluyla poz verdi

Altı aylık hamile olan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile birlikte verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler, ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucağına aldı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, hamileliğinde altıncı ayı geride bıraktı.

"KUZEY EMMİ"

25 yaşındaki Yenenler, oğlu Kuzey ile yeni karelerine, "Bu kadar yakışıklı bakamazsınız Kuzey Emmi Bey... Ne yapalım, eriyelim mi?" notunu düştü. Yenenler'in gönderilerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"ÇOCUK YAPMAYA DEVAM ECEK MİYİZ?"

Eşi ile birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Berfu Yenenler, paylaşımına; "Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ver bakalım yanaktan bir lokma kocam... Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum.

Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz." notunu düşmüştü.

"ALLAH NE VERDİYSE"

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Aşı bulunana kadar artık, Allah ne verdiyse... Tavsiye ederiz yani; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz." demişti.