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    Berfu Yenenler: Sonunda eşitlendik

    İkinci çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 10:01
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    Berfu Yenenler: Sonunda eşitlendik

    Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yıldız çifti, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

    33. HAFTADA

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini duyuran Yenenler, hamileliğinde 33. haftaya girdi.

    İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi ile ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "SONUNDA EŞİTLENDİK"

    25 yaşındaki Yenenler, fotoğrafına "Sonunda eşitlendik" notunu düştü. Berfu Yenenler'in karesi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Berfu Yenenler: Sonunda eşitlendik #1

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