Berfu Yenenler: Şu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum

Sosyal medyanın en ünlü çiftlerinden Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan, depresyon itirafı geldi.

Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocukları bulunan Eser ve Berfu Yenenler çifti, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Çift en son, YouTube için çektikleri videoda takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Berfu Yenenler'in, bir takipçisinden gelen, "Her şeyin çok kötü olduğu bir dönemde nasıl güçlü kalıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"Ağlıyorum"

Bu sorunun yanıtına Eser Yenenler, enerjisini minimum düzeyde tuttuğunu ve kahve içtiğini söylerken Berfu Yenenler ise mutsuz olduğunu ve ağladığını söyledi. O soruya Berfu Yenenler, şu yanıtı verdi: "Hiç güçlü kalamıyorum. Ağlıyorum genel olarak. Mutsuz oluyorum, bu ara mutsuzum bayağı ben ve ağlıyorum. Genel konularla alakalı mutsuzum. Kötü bir dönemdeyim ve güçlü kalmıyorum. Hep de güçlü kalamayız bence yani."

"Çok zor çocuk bakmak"

Ünlü çifte bir diğer takipçisinden ise, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu geldi. Bu soruya Berfu Yenenler, "Ben düşünürdüm ama hayat çok kötüleşmeye başladığı için moralim bozuluyor benim. Şu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Çok zor çocuk bakmak." yanıtını verirken Eser Yenenler de, "Bence de dinlenelim birazcık." dedi.