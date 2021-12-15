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- Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den yeni yıl pozu
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den yeni yıl pozu
Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, yeni yıla 15 gün kala ailecek yılbaşı pozu verdi.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 11:37
- Güncelleme : 15.12.2021 - 11:45
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çiftin aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, mart ayında ikinci çocukları Mete'ye kavuştu.
"SICACIK BİR HİS"
Yenenler Ailesi, 2022'ye sayılı günler kala yeni yıl pozu verdi. Berfu Yenenler, fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı.
Eser Yenenler ise yeni yıl pozunu nazar boncuğu ve kalp emojileriyle yayınladı.