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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den yeni yıl pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den yeni yıl pozu

Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, yeni yıla 15 gün kala ailecek yılbaşı pozu verdi.