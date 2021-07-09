Berfu Yenenler ve Murat Dalkılıç'tan Eser Yenenler'e şaka

Düğünün en hareketli ismi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yakın arkadaşı Eser Yenenler'e eşi Berfu Yenenler'le birlikte küçük bir şaka yaptı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış'la önceki akşam Çeşme'de dünyaevine girdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Pandemi kısıtlamalarına rağmen ünlüler geçidine sahne olan düğün, oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Oğuzhan Koç-Demet Özdemir, Eser-Berfu Yenenler, Murat Dalkılıç, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu ve Edis başta olmak üzere pek çok ünlünün katıldığı düğünden yapılan paylaşımlar, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Düğünün en çok eğlenen isimleri arasında Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ve Murat Dalkılıç'tı. Birlikte de çok eğlenen ikili, pek çok paylaşım yaparak ne kadar iyi anlaştıklarını gösterdi.

ESER CEVAP VERMEDİ

En eğlendikleri an ise birlikte çektikleri fotoğrafa, "Eserciğim, bay bay." yazarak paylaşmaları oldu. Eser Yenenler ise bu paylaşıma bir karşılık vermedi.