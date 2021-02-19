Berfu Yenenler: Yeni kiracı geliyor

İkinci çocukları Mete'yi kucaklarına almak için gün sayan Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkarttı.

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, hamileliğinde 33. haftaya girdi.

TAHLİYE EMRİ

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Yenenler çifti, oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkarttı.

"YATAĞI BOŞALT"

Kuzey'in beşiğine "Yeni kiracı nisan ayında taşınacağı için yatağı boşaltmanız gerekir. Saygılarımla, anne ve baba..." notunu asan Berfu Yenenler, "Bunu yapmayacağımı kimse düşünmemişti herhalde! Yeni kiracı geliyor Kuzey Bey" ifadelerini kullandı.