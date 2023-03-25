Berfu Yenenler'den eriğe çeyrek altın benzetmesi Hasadı başlayan eriğin kilosunun bin liradan satılmasına karşılık video çeken Yenenler çifti gelinlik ve damatlık giydikleri videoda altın yerine erik taktıkları anları takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi

Mart ayının sonuna gelirken bahar meyveleri de tezgahta yerini almaya başladı...

Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında hasadı yapılan can eriği, her sene olduğu gibi yine fiyatıyla gündeme geldi.

Erik almak isteyen vatandaşlar, fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kilosu bin liradan satılan can eriği tezgahta alıcısını bekliyor.

Önümüzdeki ay düşüş bekleniyor

Vatandaşlar kiloyla alamadıkları erikleri yaneyle almaya başladı.

Öte yandan fiyatların önümüzdeki ay düşmesi bekleniyor.

Fiyatı gram altınla yarışıyor

Can erik bin liradan satılırken gram altın ise bin 212 lira alıcı buluyor.

Yenenler çiftinde video

Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, eşiyle çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Erik fiyatını gram altınla karşılaştırdılar

Erik fiyatını tiye alan Eser ve Berfu Yenenler çifti, birlikte bir video çekti.

Çiftin gelinlik ve damatlıkla çektiği videoda altın yerine erik takıldığı görüntülere binlerce yorum yağdı.