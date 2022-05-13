Berfu Yenenler'den Eser Yenenler itirafı

"Çocuklarım babasına çekti" şeklinde esprili bir açıklama yapan Berfu Yenenler, eşinin kilo problemi hakkında konuştu.

2019 yılında oyuncu ve sunucu Eser Yeneler'le evlenip 2 çocuk sahibi olan Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler, dün akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı.

Törende ödül alan taraf olan Berfu Yenenler, sahneye çıktığında samimi açıklamalarda bulundu.

"Sabah akşam yiyorlar"

Eski güzel, çocuklarının babalarına çektiğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor, aynı babaları. 'Evde diyet yapıyorum' diye geçiniyor, gece kalkıp yemek yiyor. Sabah başlıyor, akşam diyetini bırakıyor" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda dijital platformda bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen Berffu Yenenler, "Eser'le birlikte rol alacağımız bir dizi projesi olacak. Onun heyecanı var şu an" açıklamasını yaptı.

"27 yıldır diyetteyim"

Eser Yenenler, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "27 yıldır diyeteyim" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

"Zayıflamak için her yolu denedim" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var, onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım, vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım. Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27'nci yılım diyette. Bana ‘Şu kadar yiyeceksin’ dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum, iyi gidiyor."