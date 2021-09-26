Berfu Yenenler'den ihanet açıklaması

Berfu Yenenler, katıldığı bir programdaki ihanet itirafıyla magazin gündemine düştü. "Hiç aldattın mı" sorusunu yanıtlayan Yenenler, " Muhakkak aldatmışımdır." dedi.

Son dönemlerde eşi Eser Yenenler ve kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarıyla sürekli gündemdeki isimlerden Berfu Yenenler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara ve Berfu Yıldız Yenenler, aynı sene ilk bebekleri Kuzey Yenenler’i kucağına aldı.

Çiftin ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. ikili, çocuklarına Mete ismini verdi.

Son olarak "İşin Aslı" programına katılan Berfu Yenenler, merak edilenleri yanıtladı.

"HİÇ ALDATTIN MI"

Özel hayatından ve evliliğinden bahseden Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser ile çok anlaştığını vurguladı.

Program sunucusunun, “Hiç aldattın mı?” sorusu üzerine Berfu Yenenler, “Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım” ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL DEĞİL DUYGUSAL ALDATMA"

Berfu Yenenler, ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum."