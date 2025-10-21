Berfu Yenenler'den yeni pozlar geldi: Prensesler gibiydim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, 2019 yılında evlenmişti.

İKİ ÇOCUK VAR

Kuzey ve Mete adında iki oğulları olan ünlü çift, dün akşam bir davete katıldı. Davet için siyah prenses kesim bir elbise giyen Berfu Yenenler, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

"KOCAMIN EVİNDE PRENSES GİBİYDİM"

30 yaşındaki Yenenler, paylaşımına "Prenses gibiydim ben koca evinde" notunu düştü.

Yenenler, gecede sahne alan Hadise Açıkgöz'ü de "Bayıldığım biri" notuyla paylaştı.