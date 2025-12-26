Abone ol: Google News

Takipçilerini yıllar öncesine götürdü! İbrahim Tatlıses'ten Sezen Aksu paylaşımı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde sıkça yer almaya devam ediyor.

Uzun zamandır ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Tatlıses, bu sefer de takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

SEZEN AKSU PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan ünlü isim, Instagram hesabından Sezen Aksu ile yıllar önce çekilmiş bir karesini yayınladı. Takipçileri beğeni yağdırdı.

Ünlü türkücü, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından üzücü bir haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Tatlıses, Instagram'dan yayımladığı mesajda amcasının hayatını kaybettiği açıklamıştı.

