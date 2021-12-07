Berfu Yenenler'e replika tepkisi

Altın Kelebek'te boy gösteren Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kıyafeti ve ayakkabısı eleştirilince gündem oldu.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen 25 yaşındaki Berfu Yenenler, önceki akşam Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Gecede Raşit Bağzıbağlı tasarımı giyen Berfu Yenenler, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada kıyafeti ve ayakkabısı eleştirilen Yenenler, sessiz kalmadı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler’in kıyafeti fazla yazlık bulunurken ayakkabıların da ünlü bir markanın tasarımının benzeri olması eleştirildi.

"ÇOK TATLISINIZ"

Yenenler, dünyaca ünlü bir markanın ayakkabısının replikasını giyince eleştirilince şunları söyledi: "Bunu gördüm ve gerçekten çok güldüm. Çok tatlısınız ama sadece bir kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim tahmin edersiniz ki bir anne olarak kazandığım parayı doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum."

"BİZ DE KORSAN ALALIM"

Yenerler'in, eleştirilere verdiği cevap "çakma sektörünü savunmak" olarak yorumlandı. Yenenler, "Eşinizin filmlerinin daha uygun fiyatlı korsan kasetleri çıkıyor ve siz aynı bu tatlılıkla ama beni kötü ve kalitesiz yapmaz sadece mantıklı yapar diyerek korsan kaset almayı tercih ediyorsunuz." dendi.