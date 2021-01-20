Berfu Yenenler'i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar

İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye" yorumuna cevap verdi.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Doğuma gün sayan Berfu Yenenler, Instagram hesabı üzerinden bu süreçte sık sık paylaşım yapıyor.

POZLARI ELEŞTİRİLDİ

Belirginleşen karnı ile çekildiği kareleri yayınlayan Berfu Yenenler, bir takipçisi tarafından "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye“ yorumuyla eleştiri aldı.

Genç anne ise gelen bu yoruma yanıtsız kalamadı.

"BUNLAR NASIL AKILLAR"

Yoruma yönelik bir paylaşım yapan Berfu Yenenler, "Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun. O parçanın içinden çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım? Neden göstermeyeyim? Bunlar nasıl akıllar? Nasıl fikirler arkadaşlar ya." ifadelerini kullandı.