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    Berfu Yenenler'i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar

    İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye" yorumuna cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:43
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    Berfu Yenenler'i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar

    Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

    Doğuma gün sayan Berfu Yenenler, Instagram hesabı üzerinden bu süreçte sık sık paylaşım yapıyor.

    POZLARI ELEŞTİRİLDİ

    Belirginleşen karnı ile çekildiği kareleri yayınlayan Berfu Yenenler, bir takipçisi tarafından "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye“ yorumuyla eleştiri aldı.

    Genç anne ise gelen bu yoruma yanıtsız kalamadı.

    "BUNLAR NASIL AKILLAR"

    Yoruma yönelik bir paylaşım yapan Berfu Yenenler, "Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun. O parçanın içinden çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım? Neden göstermeyeyim? Bunlar nasıl akıllar? Nasıl fikirler arkadaşlar ya." ifadelerini kullandı.

    Berfu Yenenler i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar #1

    Berfu Yenenler i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar #2

    Berfu Yenenler i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar #3

    Berfu Yenenler i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar #4

    Berfu Yenenler i kızdıran yorum: Bunlar nasıl akıllar #5

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