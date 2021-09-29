Bergen'in katili Halis Serbest: Öldürdüğüm için pişman değilim

Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, konuk olduğu programda kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyledi. Serbest ayrıca, Bergen'i öldürdüğü için pişman olmadığına da sözlerine ekledi.

"Acıların kadını" unvanıyla arabesk piyasasına damga vuran Bergen, tarihler 14 Ağustos 1989'u gösterdiğinde öldürülmüştü.

Bergen'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, şarkıları hala dilden dile yaşamaya devam ediyor.

Son olarak Bergen'i öldüren Halis Serbest, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.

"SEN HAK ETTİN, SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİM"

Ünlü sanatçıyı öldürmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Serbest, muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim." yanıtını verdi.

Bergen’in katili Halis Serbest: Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım

"KADIN CİNAYETLERİNE KESİNLİKLE KARŞIYIM"

Kadın cinayetlerine karşı olduğunu da söyleyerek şaşkınlık yaratan Halis Serbest, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun." şeklinde konuştu.

"ANNESİNİN ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Öte yandan Serbest, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:

"Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."



