Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste? Cevabı katilinde!

Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste? Cevabı katilinde!

Türk müzik tarihine "Acıların Kadını" lakabıyla damga vurmuş taçsız kraliçesi Bergen'in mezarını kafes içinde görenler, "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste" merak ediyor. Cevabı ise yürek yakıyor.

Terk ettiği kocası Halis Serbest tarafından yüzüne bir kova kezzap atılan ve daha sonra silahla vurularak öldürülen şarkıcı Bergen, "Acıların Kadını" olarak hafızalara kazındı.

Şimdilerde ise hayat hikayesi beyaz perdeye taşınırken, katilinin şuursuz açıklamaları ile gündemde yer alıyor.

Genç yaşında mutsuz bir evlilik yapan, bir rastlantı sonucu şarkıcı olan, katili Halis Serbest tarafından kurşunlanan, albümleri yüz binler satan, yaşadığı tüm acılara rağmen yılmayan kadının öyküsü yürekleri dağlıyor.

BERGEN'İN MEZARI NEREDE?

30 yaşında hayata gözlerini yuman Bergen'in sevenleri kabrini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Bergen'in mezarı nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor.

Bergen vefatının akabinde memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir.

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

1980'li yıllarda arabesk müziğin kraliçesi olarak anılan Bergen'in mezarını kafes içinde gören vatandaşlar, ilk başta anlam veremeseler de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntü yaşıyor.

Kocası tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in mezarının kafes içinde olmasının nedeni iddiaya göre, kocası Halis Serbest, Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi.

Bergen'in annesi, kızının mezarını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

BERGEN'İN ÖLÜMÜ

Anadolu turnesi kapsamında Samsun'dan Kayseri'ye geçen Bergen, buradaki çalışmasını tamamlayarak Mersin'e gitmek için yola çıktı. Boşandığı eşi Halis Serbest'in kendilerini takip ettiğini fark eden şarkıcı ve annesi polisi arayarak durumu bildirdi, tedbir alınacağını öğrenince yollarına devam etti.

Tarsus Pozantı E-5 karayolunun Çamalan Yaylası mevkisindeki Gülek Kasabası'nda bulunan Aspava Lokantası'nda gece 04.00 sularında Halis Serbest, Bergen ve annesinin karşısına çıktı.

Halis Serbest ile tartışan Bergen, arabaya binmek üzere hareket ettiğinde Halis Serbest'in silahından çıkan 6 kurşunun hedefi oldu ve aracının şoför koltuğuna kanlar içinde yığıldı.

Bergen'in annesi Sabahat Çakar'ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen'in naaşı Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesi Sebahat Çakır ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Bergen'in cenazesi olaydan bir gün sonra Mersin'deki Akbelen mezarlığında toprağa verildi.

Bergen'in katili Halis Serbest, Almanya'da yakalandı. Türk makamları Serbest'in iadesi için çalışma başlatarak Ağustos 1991 tarihinde Türkiye'ye getirdi. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkumiyet süresi gibi 'hafifletici nedenlerle' 7 aylık mahkumiyetin ardından tahliye edildi.

Mahkeme çıkışında karara isyan eden anne Sebahat Çakır'ın, "Kızımın mezarda kemikleri sızlayacak, beni de tehdit ediyorlar" şeklindeki demeçleri basında yer alır.

Halis Serbest Adana'da ikinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte hayatını sürdürüyor.

Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Pişman mısın?" sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest "Yok pişman değilim" dedi.

Bergen'i öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten Serbest, "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm" şekilde konuştu.