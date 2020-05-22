Bergüzar Korel ablasıyla barıştı

Bergüzar Korel ile uzun süredir dargınlık yaşadığı ablası saatlerce telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti.

Amerika'da yaşayan ve orada çarpıcı röportajlara imza atan Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kardeşi ve annesi hakkında idikkat çeken iddialarada bulunmuştu. Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı.

DAVA AÇMIŞTI

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek açtığı miras davası için de "Bu bir miras değil, onur savaşı" yorumunu yapan ablanın cephesinde yeni bir gelişme oldu.

BARIŞTILAR

Korel, aylardır hiç konuşmayan kız kardeşiyle saatlerce telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Hülya Darcan da büyük kızıyla aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.