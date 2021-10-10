Bergüzar Korel baby shower partisi düzenledi

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, doğum için gün sayıyor. Korel, doğuma kısa bir süre kala kızı için baby shower partisi düzenledi. Korel'in partisine Esra Erol gibi isimler katıldı.

Ali ve Han adında iki oğlu olan ve Halit Ergenç'le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Korel, bebeğinin kız olacağını ve adını Leyla koyacağını açıklamıştı.

Oyuncu sosyal medyadan hamileliğine dair detayları paylaşırken, kızı için bir baby shower partisi organize etti.

Sabırsızlıkla kızının gelmesini bekleyen Korel, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ise ihmal etmedi.

BERGÜZAR KOREL'İN BABY SHOWER PARTİSİ

Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel, yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.