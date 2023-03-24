Bergüzar Korel, depremzedeler için toplanan yardım kolisindeki eşyaya öfkelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 47 gün geçti.
Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren afetin ardından devletin tüm kurumları harekete geçti.
Şimdilerde afet bölgesinde çadır ve konteyner kentler kurularak depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.
Kimileri ise farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.
Tüm Türkiye'nin kenetlendiği zor günlerde, ülkenin sanatçıları da büyük bir mücadele ortaya koydu.
Çılgına döndü
Bu isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu.
İlk andan itibaren sosyal medya hesabından acısını paylaşan ve ihtiyaç malzemeleri için yardım talebinde bulunan Korel, yardım malzemelerini hazırladığı sırada karşılaştığı manzara karşısında çılgına döndü.
"Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız"
Koliden çıkan topuklu ayakkabıyı paylaşan Korel, adeta ateş püskürerek şu ifadeleri kullandı:
Bu ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün. Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız.
Sizler iyilik peşinde değilsiniz. Bizler oraya gönderdiğimiz bebek kıyafetlerini yıkayıp ütüleyip gönderirken, her türlü ayrıntıyı düşünürken siz bu depoları evdeki eskileri gönderebileceğiniz bir yer sanıyorsunuz. Umarım bir gün o insanların ne yaşadığını anlayacak konuma gelirsiniz bu da benim duam olsun.