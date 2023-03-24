Bergüzar Korel, depremzedeler için toplanan yardım kolisindeki eşyaya öfkelendi 11 ili vuran depremlerin ardından afetzedeler için harekete geçen oyuncu Bergüzar Korel, yardım için topuklu ayakkabı gönderen kişiye, " Umarım bir gün o insanların ne yaşadığını anlayacak konuma gelirsiniz bu da benim duam olsun." dedi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 47 gün geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren afetin ardından devletin tüm kurumları harekete geçti.

Şimdilerde afet bölgesinde çadır ve konteyner kentler kurularak depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Kimileri ise farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.

Tüm Türkiye'nin kenetlendiği zor günlerde, ülkenin sanatçıları da büyük bir mücadele ortaya koydu.

Çılgına döndü

Bu isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu.

İlk andan itibaren sosyal medya hesabından acısını paylaşan ve ihtiyaç malzemeleri için yardım talebinde bulunan Korel, yardım malzemelerini hazırladığı sırada karşılaştığı manzara karşısında çılgına döndü.

"Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız"

Koliden çıkan topuklu ayakkabıyı paylaşan Korel, adeta ateş püskürerek şu ifadeleri kullandı: