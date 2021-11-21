Bergüzar Korel hamilelik sürecini anlattı

Geçtiğimiz günlerde kızını kucağına alan Bergüzar Korel hamilelik sürecinden fotoğraflar yayınlayarak “Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın” dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci de yaşadı.

Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.

Korel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“KORDONU KISA OLABİLİR”

"Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..

Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen 'Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı' dedim hastanenin kapısından içeri girerken.

Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru 'Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir' demişti.

“OKSİPUT POSTERİOR GELİŞMİŞ”

Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.

Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla...

Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.

“HER DOĞUM DİĞERİNDEN FARKLI HER BEBEK BAMBAŞKA”

Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız. Bunları neden mi anlatıyorum?

Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka. Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.

Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.

Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana...

Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.”