Bergüzar Korel, Londra'da helva kavurdu

Türkiye'yi terk edip Londra'ya yerleşen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremlerden sonra destek paylaşımlarına devam ediyor.

Zaman zaman İstanbul'daki evine de gelen oyuncu son paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde "Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik." diyen Korel, depremlerin ardından 40. gün helvası yaptı.

Bergüzar Korel paylaşımına şu notu düştü:

"Evde 40. gün helvamızı yaptık dualarla, bugün de bir kilisede duaya denk geldik. Rahip kilisede bulunan herkesten Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımız için dua istedi."