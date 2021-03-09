Bergüzar Korel, oğlu Han'ın birinci yaş gününü kutladı

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, küçük oğlu Han'ın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan ve geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, oğlu Han'ın 1. yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.

Doğumdan çıktığı anın fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu, hesabından şu notu yazdı:

"SU GİBİ GELDİN"

"Bi de Kadınlar Günü’nde doğuyormuş.. Düşünsenize.. Biraz totem yapayım.. Oğlum seni Dünya Kadınlar Günü’nde doğurdum. Sabah sancım tuttu hep birlikte hastaneye gittik ve akşam saatlerinde sen geldin Tam da böyle oldu güzel yavrum. Su gibi geldin, tüm sevdiklerimiz son ana kadar yanımda olup kapıdan uğurladıktan 3 dakika sonra.

"UÇARAK GELDİN"

Seni bekleyenler gözyaşlarını silip bi kahve içmeye inemeden uçarak geldin hayatımıza. Mutluluk, neşe, umut getirdin. Sen de abin gibi hiç ağlamadan baktın gözlerime..

O gün son kez sarılmışız tüm sevdiklerimizle haberimiz yokmuş. Henüz sancım çok hafifken 'Hocam daha doğurmam ben ya biraz gidip cadde’de gezeyim nolur' demiştim ama doktorumdan izin koparamamıştım.

Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın başlangıcında olduğumuzu ne yapar eder son kez özgürce bi sahile iner doya doya çekerdim deniz kokusunu içime.

"SANA SARILAMADILAR"

On yıl sonra senin gelişinle tekrar en baştan başladığım annelik serüvenim, geride bıraktığım hayatım, büyüyüşüne bir ekranın arkasından şahit olan sevdiklerimize olan özlem, çokça hasret dolu bir yıl geçti işte. Hayattaki ilk yılında sana doya doya sarılamadan, öpemeden, dokunamadan, koklayamadan sadece uzaktan severek koca bir yılı geçiren kocaman bir ailen var. Buna da şükür. Hiçbir şeyden şikayet etmedim edemem. Çünkü varlığın, sağlığın en büyük nimet hepimize.





"ÇOK ZOR BİR DÜNYAYA GELDİN"

Can Han’ım.. Çok zor bir dünyaya geldin.. Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; Özgür, Kalabalıklar içinde, Neşeyle, sağlıkla, mutlulukla, Tüm sevdiklerin yanıbaşında tüm güzelliklere dokunarak, sarılarak geçsin.

"MUTLU OL ANNEM"

Seni bu hayatta her koşulda çok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var. Gelişini hepimizden çok daha büyük bir coşkuyla karşılayan abin ile hiç ayrılmasın elleriniz. Sen yine sadece onun gözlerine bak hiçbirimize bakmadığın gibi. Hayatın boyunca şimdi yaptığın gibi hep kokla çiçekleri hiç koparma. Tüm canlılara sarıl, öp şimdiki masumiyetinle. Dibine kadar sev, Sevil. Merhametli, vicdanlı bir insan ol. Mutlu ol annem."