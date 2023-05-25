Bergüzar Korel, spora başladı
ensonhaber.com

Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bergüzar Korel yurt dışına gitme kararını 3 çocuğunun eğitimi için almıştı.

Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlar yapan Korel son olarak spora başladı. sonrasını paylaşan Bergüzar Korel esprili bir tweeti de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bergüzar Korel, spora başladı

"Siyaset izlemeyi bıraktım"

Formunu korumaya çalışan oyuncu "Sabahları siyaset izlemeyi bıraktığımdan beri daha az şişkoyum sanki, yaklaşık 3 gündür" yorumuyla takipçilerini güldürdü.