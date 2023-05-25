Bergüzar Korel, spora başladı Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşamaya başlayan Bergüzar Korel, kendini spora verdi.

ensonhaber.com

Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bergüzar Korel yurt dışına gitme kararını 3 çocuğunun eğitimi için almıştı.

Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlar yapan Korel son olarak spora başladı. Spor sonrasını paylaşan Bergüzar Korel esprili bir tweeti de paylaşmayı ihmal etmedi.

"Siyaset izlemeyi bıraktım"

Formunu korumaya çalışan oyuncu "Sabahları siyaset izlemeyi bıraktığımdan beri daha az şişkoyum sanki, yaklaşık 3 gündür" yorumuyla takipçilerini güldürdü.