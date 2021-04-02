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    Bergüzar Korel'den bebek müjdesi

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, üçüncü kez anne baba oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 13:52
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    Bergüzar Korel'den bebek müjdesi

    Oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik yürüten Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

    Korel, güzel haberi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

    "SÜRPRİZ OLDU"

    Anneliği seven ve önceden de sık sık üçüncü çocuk açıklamalarında bulunan Korel, paylaşımında "Ailecek bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim." ifadesine yer verdi.

    Öte yandan güzel oyuncu yer alacağı dizisini de bu sebeple erteledi.

    Çiftin Ali ve Han adında iki oğlu var.

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #1

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #2

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #3

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #4

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #5

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #6

    Bergüzar Korel den bebek müjdesi #7

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