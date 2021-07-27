Bergüzar Korel'den çocuklarını izinsiz görüntüleyenlere tepki

Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz görüntüleyen insanlara seslendi.

İki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Oğulları Ali ve Han'dan sonra bu defa kız bebek bekleyen ünlü çift, kızlarının adının ise Leyla olacağını duyurmuştu.

Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayan Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz çeken vatandaşlara isyan etti.

Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BASIN ÇEKMİYOR"

"Günler önce ailecek gittiğimiz plajda basındaki arkadaşlar, hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan birçok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

"ANLAMIYORUM"

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum. Nasıl bir tatmin duygusudur bu?

"HAKKINIZ YOK"

Farkedip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık."