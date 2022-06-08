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    Bergüzar Korel'den Mükremin Gezgin’e tepki

    Bergüzar Korel, doğum yaptığını iddia edip kucağında bebekle poz veren sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:52
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    Bergüzar Korel'den Mükremin Gezgin’e tepki

    Bir süredir sosyal medya hesabından "hamileyim" paylaşımlarında bulunan sosyal medya fenomeni diye adlandırılan Mükremin Gezgin'in, bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etmesi gündem oldu.

    Olaya bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel’den geldi:

    "Belli ki yeni doğan"

    “Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor!

    "Takipçi delisi olmuşsunuz"

    Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya.”

    Bergüzar Korel den Mükremin Gezgin’e tepki #1


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