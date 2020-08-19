Bergüzar Korel'in gözyaşları

Bergüzar Korel, SMA hastalarının ilaçlarını alamaması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti, gözyaşlarını tutamadı.

İki çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastalarının ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMIYORUM"

"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın.

"HORTUMLAR BAĞLANMIŞ"

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.