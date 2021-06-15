Bergüzar Korel'in kızı olacak

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan çift, oğulları Han'a eylül ayında kavuşmuştu.

CİNSİYETİ AÇIKLADI

Çiçeği burnunda anne Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncu, bugün de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

"ÇOK İSTEDİM"

Yakın arkadaşlarıyla yemekte buluşan Korel, bir kızı olacağını müjdeledi. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımda şu satırlara yer verdi: "Allah biliyor çok istedim.."



