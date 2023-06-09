Beril Pozam tatil sezonunu açtı

Yalı Çapkını dizisinde Suna'ya hayat veren Beril Pozam, bu sayede tanınmaya başladı.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna ile gönüllerde taht kuran Pozam, dizinin başarısını ve yorgunluğunu tatilde atacak.
Diziden bulduğu fırsatta ttaile kaçan Beril Pozam, çektirdiği kareler ile sezonu açtığını duyurdu.
Beril Pozam büyüledi
Güzel oyuncu Beril Pozam, sezonu açtı. Tatile çıkan başarılı isim çektirdiği kareleri hayranlarıyla paylaştı.
Kırmızı bikinisi ile poz veren Beril Pozam'a yorum ve beğeni yağdı.