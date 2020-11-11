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    Berk Atan annesiyle yemekte

    Güneşin Kızları dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Berk Atan, annesiyle objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:25
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    Berk Atan annesiyle yemekte

    Oyuncu Berk Atan, önceki gün annesi Hülya Atan ile birlikte Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi.

    Annesiyle yemek yiyen oyuncu, daha sonra yakın arkadaşlarıyla buluştu.

    "ANNEM GELDİ"

    AVM çıkışı konuşan Atan, “Sette koronavirüse yakalanan arkadaşımız vardı, biz de bir hafta ara verdik.

    Arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce yeniden başlayacağız. Bu boşlukta da annem İzmir’den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak.” dedi.

    Berk Atan annesiyle yemekte #1

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