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Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık

Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık

Berk Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" dedi. Selin Yağcıoğlu ise "Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı.