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    Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık

    Berk Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" dedi. Selin Yağcıoğlu ise "Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 08:55
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    Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık

    Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veren Berk Atan, yaz sezonunu oldukça hızlı geçirdi.

    Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Atan, sevgilisine evlenme teklifi etti.

    Çeşme'nin romantik aşıkları herkesin ilgisini çekerken, Yağcıoğlu tektaşını parmağına takmıştı.

    Ancak ikiliden üzen haber geldi, ayrıldıklarına dair açıklamayı sosyal medyadan yaptılar.

    "KENDİSİNE SAĞLIK VE MUTLULUK DİLERİM"

    Selin Yağcıoğlu Instagram hesabından yayınladığı mesajında, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz.

    Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." dedi.

    Berk Atan ise "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık." mesajını yayınladı.

    Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık #1

    BİR MESAJLA BAŞLAMIŞTI..

    Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana." mesajını yanlışlıkla paylaşmıştı.

    Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

    Bu şekilde aşkları ortaya çıkan çift, yaz sezonunun en çok konuşulan ikilisi olmuştu.

    Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık #2

    Berk Atan: Selin ile ilişkimizi sonlandırdık #3

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