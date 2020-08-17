Berk Oktay'dan Çağrı Atiksoy'a: Kadınım

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

"KADINIM"

Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım, 46 binden fazla beğeni aldı.

Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz." yanıtını vermişti.

"ADIMLAR KARŞILIKLI"

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu." cevabını vermişti. Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık." şeklinde konuşmuştu.