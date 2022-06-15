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    Berk Oktay'ın yeni dizisi

    Berk Oktay'ın Yasak Elma'nın ardından hangi dizide rol alacağı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 07:10
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    Berk Oktay'ın yeni dizisi

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisi 13 Haziran pazartesi akşamı sezon finali yaptı.

    Sezon finali bölümünde Çağatay karakteri ile izleyici karşısına çıkan Berk Oktay, kadroya veda eden isim oldu.

    ATV'ye geçti

    Oktay'ın yeni dizisi de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay, NGM'nin ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Küçük Bir Günışığı' adlı yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu.

    Emre Kabakuşak'ın yöneteceği dizide Berk Oktay, Seray Kaya'nın partneri olacak. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.

    Berk Oktay ın yeni dizisi #1


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