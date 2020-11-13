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    Berkay, 2 milyon TL'lik otomobil aldı

    Berkay, 2 milyon TL'lik otomobil aldı

    Mahkemede aylık gelirim 1000 TL diyen şarkıcı Berkay, bu kez 2 milyon TL'lik otomobil garajına ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 10:37
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 11:14
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    Koronavirüs salgını sebebiyle maddi sorunlar yaşadığı söyleyen ünlülerin aksine  şarkıcı Berkay, pandemi döneminde de lüksünden ödün vermiyor.

    Otomobil tutkusuyla bilinen Berkay, garajına bir de Porsche Taycan 4s ekledi.

    Özel plaka siparişi de veren Berkay’ın plakası, eşi Özlem Ada Şahin’le kızları Arya ve Zeynep’in isimlerinin baş harflerinden oluşacak.

    AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Arda Turan ile davalık olan Berkay, mahkemede "Aylık gelirim 1000 TL." demişti. Ünlü şarkıcı, bu açıklamasının ardından büyük tepki almıştı.

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    Berkay, 2 milyon TL lik otomobil aldı #3

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