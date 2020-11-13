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Berkay, 2 milyon TL'lik otomobil aldı

Berkay, 2 milyon TL'lik otomobil aldı

Mahkemede aylık gelirim 1000 TL diyen şarkıcı Berkay, bu kez 2 milyon TL'lik otomobil garajına ekledi.