Berkay, Dubai'de

Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, yine tatile çıktı.

Arya ve Zeynep Miray adında iki kızı olan Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin yaz ve kış tatilleri bitmek bilmiyor.

Ünlü çift, yaz tatillerini Akdeniz ve Ege sahillerinde, kış tatillerini de Maldiv Adaları ve Dubai gibi sıcak ülkelerde yapmayı tercih ediyor.

DUBAİ'Yİ SEVİYORLAR

Geçen kış iki kez Dubai’yi ziyaret eden Berkay ve ailesi bu hafta yine Dubai’ye gitti.

Dubai, tatillerinden fotoğraflar paylaşan çift, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.