Berkay: Gerekirse 1 yıl konser vermeyelim

Önceki gün Etiler’deki bir GSM mağazasından çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in, maskesiz ve eldivensiz hali dikkat çekti.

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Etiler’deki bir GSM mağazasından çıkarken görüntülendi.

Şarkıcının, maskesiz ve eldivensiz olması dikkat çekti. Berkay Şahin, çıkışta kızı Arya'nın cep telefonunun camını kırdığını ve değiştirdiğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK"

Konserlerinin iptal edilmesi hakkında Berkay, "Önemli olan dinleyicilerimle sağlıklı bir şekilde kavuşmak. Herkes hastalanıp zor zamanlar yaşayacaksa, gerekirse bir yıl ara verelim.

Bir yıl sonucunda Allah’ın izniyle sonuca ulaşalım. Üç ay sonra konsere başlasam, ortalık yine böyle kudursa ne olacak?" şeklinde konuştu.