Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ten aşk pozu

Dilan Telkök, Berkay Hardal ile karanti günlerine ait bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı Dilan Telkök ile ekim ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

AŞK POZU

Mutlu evlilikleri süren çiftten Telkök, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Dilan Telkök'ün kalp emojisi ile yayınladığı bu paylaşım kısa sürede 62 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Berkay Hardal ile sürpriz bir şekilde evlenen Telkök'ün hamile olduğu iddia edilmişti.

"DURUM İÇLER ACISI"

Telkök, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim."