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- Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi
Dilan Telkök ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Berkay Hardal, evliliklerinin henüz ikinci ayında hamilelik testi krizi yaşadı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 07:37
24 yaşındaki oyuncu çift Berkay Hardal ile 25 yaşındaki Dilan Telkök, Ekim 2019’da sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu.
Dilan Telkök, eşiyle açtıkları Youtube kanalında, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir olayı anlattı:
"İMKANSIZDI"
"Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay ‘Gebelik testi yapalım’ dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı.
"HEPSİ POZİTİF"
Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup ‘Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum’ diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti.
"HASTANEYE GİTTİK"
Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık."