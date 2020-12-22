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Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi

Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi

Dilan Telkök ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Berkay Hardal, evliliklerinin henüz ikinci ayında hamilelik testi krizi yaşadı.