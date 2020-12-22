Euro
9.3555
0.04%
Dolar
7.6514
0.13%
Altın
462.86
0.43%
Borsa
1.384
0%
Bitcoin
177.415
-4.08%
EXEN Coin
11.48
-2.38%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi

    Dilan Telkök ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Berkay Hardal, evliliklerinin henüz ikinci ayında hamilelik testi krizi yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 07:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün hamilelik testi krizi

    24 yaşındaki oyuncu çift Berkay Hardal  ile 25 yaşındaki Dilan Telkök, Ekim 2019’da sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu.

    Dilan Telkök, eşiyle açtıkları Youtube kanalında, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir olayı anlattı:

    "İMKANSIZDI"

    "Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay ‘Gebelik testi yapalım’ dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı.

    "HEPSİ POZİTİF"

    Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup ‘Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum’ diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti.

    "HASTANEYE GİTTİK"

    Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık."

    Berkay Hardal ile Dilan Telkök ün hamilelik testi krizi #1

    Berkay Hardal ile Dilan Telkök ün hamilelik testi krizi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir