Berkay, kilo aldı

İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Berkay aldığı kiloyla şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Berkay, önceki gece Bahçeşehir'de bulunan bir mekanın açılışında sahne aldı.

Sahne öncesi kameralar poz veren ünlü popçu aldığı kilolarla şaşırttı.

"DİYETE BAŞLIYORUM"

Kilo takıntısı olduğunu söyleyen şarkıcı Berkay, "Benim için hayatımın en kötü günleri başlıyor. Pazartesi diyete başlıyorum, dünyanın en kötü şeyi diyet yapmak" şeklinde konuştu.