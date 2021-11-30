Euro
14.4077
-0.42%
Dolar
12.7457
-0.55%
Altın
732.67
-0.32%
Borsa
1.809
0%
Bitcoin
727.926
0.68%
BTXN Coin
52.06
-1.75%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Berkay, kilo aldı

    İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Berkay aldığı kiloyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 07:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berkay, kilo aldı

    Ünlü şarkıcı Berkay, önceki gece Bahçeşehir'de bulunan bir mekanın açılışında sahne aldı.

    Sahne öncesi kameralar poz veren ünlü popçu aldığı kilolarla şaşırttı.

    "DİYETE BAŞLIYORUM"

    Kilo takıntısı olduğunu söyleyen şarkıcı Berkay, "Benim için hayatımın en kötü günleri başlıyor. Pazartesi diyete başlıyorum, dünyanın en kötü şeyi diyet yapmak" şeklinde konuştu.

    Berkay, kilo aldı #1

    Berkay, kilo aldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir