Berkay: Özel günler umurumda olmaz

Berkay: Özel günler umurumda olmaz

Özlem Ada Şahin'le mutlu giden bir evliliği olan şarkıcı Berkay, özel günleri önemsemediğini söyledi.

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'yı 2017'de, Zeynep Mira'yı ise 2019'da kucaklarına almıştı.

Magazin dünyasının örnek çifti, önceki gün Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi. Çift geçenlerde evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

"Umursamam"

Sosyal medyada eşinin paylaşımı hakkında konuşan Berkay, “O tarz şeyleri Özlem düşünüyor. Sevgililer Günü’ymüş, doğum günüymüş pek umurumda olmaz, umursamam.” diye konuştu.