Berkay Şahin, eşine 50 bin TL'lik çanta aldı

Eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile Paris’e giden Berkay Şahin, paraya acımadı.

Sahnelerin en çok par kazanan şarkıcılarından Berkay, 29 Ekim’de 31 yaşına girecek eşine erken doğum günü sürprizi yaptı.

Eşini mutlu eden bir erkek

Popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile Paris’e tatile gitti. Akşam yemeğini de Paris'in en ünlü mekanında yediler.

Alevli pasta

Alevler içindeki pasta masaya gelince Özlem Ada Şahin şaşırdı.

Çanta 50 bin TL

Eşinin bir dediğini iki etmeyen Berkay doğum günü hediyesi olarak da dünyaca ünlü bir markanın değeri 50 bin TL olan çantasını aldı. Üzerine de Özlem Ada Şahin’in baş harflerini işletti.