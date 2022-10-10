Petrol
97.06
-0.88%
Euro
18.1285
0.15%
Dolar
18.6054
-0.06%
Altın
1.007
-0.72%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
365.349
0.20%
BTXN Coin
9.19
-5.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL'lik çanta aldı

    Eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile Paris’e giden Berkay Şahin, paraya acımadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 07:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL'lik çanta aldı

    Sahnelerin en çok par kazanan şarkıcılarından Berkay, 29 Ekim’de 31 yaşına girecek eşine erken doğum günü sürprizi yaptı.

    Eşini mutlu eden bir erkek

    Popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile Paris’e tatile gitti. Akşam yemeğini de Paris'in en ünlü mekanında yediler.

    Alevli pasta

    Alevler içindeki pasta masaya gelince Özlem Ada Şahin şaşırdı.

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL lik çanta aldı #1

    Çanta 50 bin TL

    Eşinin bir dediğini iki etmeyen Berkay doğum günü hediyesi olarak da dünyaca ünlü bir markanın değeri 50 bin TL olan çantasını aldı. Üzerine de Özlem Ada Şahin’in baş harflerini işletti.

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL lik çanta aldı #2

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL lik çanta aldı #3

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL lik çanta aldı #4

    Berkay Şahin, eşine 50 bin TL lik çanta aldı #5


    Tahıl yüklü gemilerin sevkiyatı sürüyor
    Ekonomi

    Tahıl yüklü gemilerin sevkiyatı sürüyor

    CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız
    Gündem

    CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir